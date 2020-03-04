Продвижение рекламной кампании в VK

$150
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок240 просмотров
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Важны опыт работы в серых нишах; наличие успешных кейсов; умение сегментировать целевую аудиторию; опыт работы с парсерами.

Нужно заняться привлечением целевого трафика из социальных сетей и аналитикой и оптимизацией рекламного размещения для достижения целевых показателей.

4 года назад
prorektor33
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад