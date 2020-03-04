Продвижение рекламной кампании в VK

Предлагаю работу менеджера, который будет привлекать коммерческих спонсоров в наш instagram giveaway! Напишу сразу все условия, дабы вам сразу была ясна картина работы: 1. Нужно будет искать спонсоров на гив, а так же общаться с ними, скидывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важны опыт работы в серых нишах; наличие успешных кейсов; умение сегментировать целевую аудиторию; опыт работы с парсерами.
Нужно заняться привлечением целевого трафика из социальных сетей и аналитикой и оптимизацией рекламного размещения для достижения целевых показателей.
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