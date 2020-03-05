Создать аккаунт в Instagram

Мы- проект онлайн-курсов по математике по подготовке к ЕГЭ. Сейчас у нас есть стратегия развития, сейчас нам нужен специалист, который будет настраивать таргетинг (Для постов группы Вк) каждую неделю на бесплатные еженедельные марафоны. Настраиваем его ...
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Создать и развивать аккаунт в Instagram, связанный с косметологией и аппаратным массажем. Выкладывать 4-5 раз в неделю новую познавательную статью на эти темы с целью привлечения клиентов.
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