Настраивать таргетинг

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт24 заявки263 просмотра
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Мы- проект онлайн-курсов по математике по подготовке к ЕГЭ. Сейчас у нас есть стратегия развития, сейчас нам нужен специалист, который будет настраивать таргетинг (Для постов группы Вк) каждую неделю на бесплатные еженедельные марафоны. Настраиваем его обычно на период четверг - понедельник. 

4 года назад
guest_15833632439477
4 года в сервисе
Был
3 года назад