Пригласить пользователей в группу Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок261 просмотр
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Есть группа Вконтакте. Есть списки пользователей (по 1,5-2к ID участников в каждом), таких списков 40 шт. Задача: необходимо пригласить данных пользователей в группу Вконтакте (выслать 80к приглашений).

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4 года назад
guest_15834316506609
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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