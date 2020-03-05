Наполнить группу в ВК

Мы- проект онлайн-курсов по математике по подготовке к ЕГЭ. Сейчас у нас есть стратегия развития, сейчас нам нужен специалист, который будет настраивать таргетинг (Для постов группы Вк) каждую неделю на бесплатные еженедельные марафоны. Настраиваем его ...