Настройка и ведение в вконтакте и инстагарамм

Мы - арбитражная команда, специализирующаяся на Facebook трафике. Ищем сообразительных и ответственных сотрудников, чтобы создавать большое количества рекламных аккаунтов в Facebook для стабильной и уверенной работы вместе. Что нужно будет делать:[list][*]Создание и ведение аккаунтов в Facebook ...
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Настроить рекламную компанию в вконтакте, создать и настроить рекламную компанию в инстаграмм.
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