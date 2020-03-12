Фарминг (создание) аккаунтов для работы с Фэйсбуком

﻿Мы - арбитражная команда, специализирующаяся на Facebook трафике. Ищем сообразительных и ответственных сотрудников, чтобы создавать большое количества рекламных аккаунтов в Facebook для стабильной и уверенной работы вместе. Что нужно будет делать:

Создание и ведение аккаунтов в Facebook согласно техническому заданию;

Работа с Google таблицами;

Создание сессий в индиго

Создание аккаунта

Создание бизнес менеджера

Создание фан пейдж

Всегда быть на связи.

Работа 5/2 с 11:00 до 20:00

Усидчивость;

Умение работать в социальных сетях;

Обучаемость.

Работу в команде профессионалов;

Стабильная, ежемесячная заработная плата без задержек;

Поддержка на всех этапах работы.

Собеседование в мессенджере

Собеседование в скайпе

Недельный тестовый период

Полная рабочая деятельность

Хотим видеть в вас:Что мы предлагаем:Наши дальнейшие действия:Если ты амбициозен, молод, хочешь развиваться в сфере интернет-маркетинга, за коим непременно простирается будущее нашего IT-поколения - то мы будем рады видеть тебя в нашей команде таких же молодых и перспективных ребят!