Фарминг (создание) аккаунтов для работы с Фэйсбуком

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок1900 просмотров
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﻿Мы - арбитражная команда, специализирующаяся на Facebook трафике. Ищем сообразительных и ответственных сотрудников, чтобы создавать большое количества рекламных аккаунтов в Facebook для стабильной и уверенной работы вместе.  Что нужно будет делать:

  • Создание и ведение аккаунтов в Facebook согласно техническому заданию;
  • Работа с Google таблицами;
  • Создание сессий в индиго
  • Создание аккаунта
  • Создание бизнес менеджера
  • Создание фан пейдж
  • Всегда быть на связи.
  • Работа 5/2 с 11:00 до 20:00
Хотим видеть в вас:
  • Усидчивость;
  • Умение работать в социальных сетях;
  • Обучаемость.
Что мы предлагаем:
  • Работу в команде профессионалов;
  • Стабильная, ежемесячная заработная плата без задержек;
  • Поддержка на всех этапах работы.
Наши дальнейшие действия:
  • Собеседование в мессенджере
  • Собеседование в скайпе
  • Недельный тестовый период
  • Полная рабочая деятельность
Если ты амбициозен, молод, хочешь развиваться в сфере интернет-маркетинга, за коим непременно простирается будущее нашего IT-поколения - то мы будем рады видеть тебя в нашей команде таких же молодых и перспективных ребят! 
4 года назад
infinitummedia
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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