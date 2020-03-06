Текст + видео + кольцевая галерея для таргетированной рекламы

$10
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок227 просмотров
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У меня есть аккаунт в Instagram(https://www.instagram.com/___business___ideas___/). Нужно сделать видео, кольцевую галерею и текст для таргетированной рекламы в Facebook. Текст должен быть продающим. Длина видео 18-30 секунд.  Исполнитель будет выбран в соответствии цены и качества. За подробностями обращайтесь в личку.

4 года назад
Timofey111
Тимофей 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад