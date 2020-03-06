Найти 100 групп психологов вк

Мы - арбитражная команда, специализирующаяся на Facebook трафике. Ищем сообразительных и ответственных сотрудников, чтобы создавать большое количества рекламных аккаунтов в Facebook для стабильной и уверенной работы вместе. Что нужно будет делать:[list][*]Создание и ведение аккаунтов в Facebook ...
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Требуется найти 100 групп авторов по психологии отношений, которые ведут свою группу-блог вк.
Типа Милы Левчук, Вероники Степановой, Юлии Ланске, Марины Комиссаровой, Алуники Добровольской, Ярослава Самойлова, Дениса Байгужина, Вадима Куркина итд.
Только психология, БЕЗ эзотерики, астрологии, вед и прочего! Или эзотерики по минимуму.
Группа должна быть вокруг личности или школы, а не сборник разных постов по психологии.
От 2000 участников, последний пост в группе не менее 3 месяцев назад.
Оплата на киви-кошелек.
Готова заплатить 500 рублей, или предлагайте свою цену и срок.
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