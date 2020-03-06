Найти 100 групп психологов вк

Требуется найти 100 групп авторов по психологии отношений, которые ведут свою группу-блог вк.

Типа Милы Левчук, Вероники Степановой, Юлии Ланске, Марины Комиссаровой, Алуники Добровольской, Ярослава Самойлова, Дениса Байгужина, Вадима Куркина итд.

Только психология, БЕЗ эзотерики, астрологии, вед и прочего! Или эзотерики по минимуму.

Группа должна быть вокруг личности или школы, а не сборник разных постов по психологии.

От 2000 участников, последний пост в группе не менее 3 месяцев назад.

Оплата на киви-кошелек.

Готова заплатить 500 рублей, или предлагайте свою цену и срок.