Ищу добросовестного маркетолога

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок244 просмотра
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Мне нужен человек, не фирма, для помощи в создании Инстаграм промо стратегий, рекламы, раскрутки, для его монетизации. 

Также я заканчиваю сайт и хотела бы заняться его браузерным продвижением. 

Мне нужен человек, который подойдет к заданию с душой.

Моя тема - онлайн фитнесс и питание

4 года назад
aliya212
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад