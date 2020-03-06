Ищу добросовестного маркетолога

Мне нужен человек, не фирма, для помощи в создании Инстаграм промо стратегий, рекламы, раскрутки, для его монетизации.

Также я заканчиваю сайт и хотела бы заняться его браузерным продвижением.

Мне нужен человек, который подойдет к заданию с душой.

Моя тема - онлайн фитнесс и питание