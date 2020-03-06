Привязка аккаунта инстаграмма к фэйсбук изапуск рекламы

У меня есть аккаунт в Instagram([url=https://www.instagram.com/___business___ideas___/]https://www.instagram.com/___business___ideas___/[/url]). Нужно сделать видео, кольцевую галерею и текст для таргетированной рекламы в Facebook. Текст должен быть продающим. Длина видео 18-30 секунд. Исполнитель будет выбран в соответствии цены и качества. За подробностями ...