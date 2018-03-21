evgeniya_777

Федорова evgeniya_777

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрибация (расшифровка видео в текст)

    $2

    Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски. Требуется расшифровать видеозаписи разборов историй и переписок. Ищу несколько исполнителей. Видео лежит на ютубе, там есть автоматическая расшифровка текста как ...

    Транскрибация3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка видео в текст (транскрибация)

    $2

    Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски. Требуется расшифровать видеозаписи разборов историй и переписок. Ищу несколько исполнителей. Видео лежит на ютубе, там есть автоматическая расшифровка текста как ...

    Транскрибация3 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти 100 групп психологов вк

    Требуется найти 100 групп авторов по психологии отношений, которые ведут свою группу-блог вк. Типа Милы Левчук, Вероники Степановой, Юлии Ланске, Марины Комиссаровой, Алуники Добровольской, Ярослава Самойлова, Дениса Байгужина, Вадима Куркина итд. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывод статей в топ Яндекса (тематика - отношения)

    Есть статьи на сайте, на которые практически нет трафика. Хотелось бы его увеличить. Требуется: - Выбрать статью, ознакомиться с ней - Подобрать ключевые запросы, которые подходят для продвижения, выбрать главный ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

obethsss
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация (расшифровка видео в текст)
Удобное тз, оплата в течение часа, высокая коммуникативность.
Спасибо за работу! Все оформлено очень аккуратно, рекомендую
Ответный отзыв
KatyaDem
35 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Транскрибация (расшифровка видео в текст)
адекватный заказчик. понятная постановка задачи. на связи. оплата в срок. рекомендую
Все сделано четко и вовремя, напоминать не приходится, адекватное общение в процессе, рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
aranid_2004
Динара 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Транскрибация (расшифровка видео в текст)
Очень адекватный и отзывчивый заказчик! Вежливо и терпеливо отвечает на возникшие вопросы. Хотелось бы со всеми заказчиками такой плодотворной работы)
Большое спасибо за работу! Текст расшифрован внимательно, очень хорошо поняли, что можно убрать, а что оставить. И что особенно впечатлило - скорость работы, так быстро еще никто не делал)) Спасибо!
Ответный отзыв
olgalazur
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Расшифровка видео в текст (транскрибация)
Отличный заказчик, задание понятное, всегда на связи. Рекомендую.
Ольга, спасибо за работу! Быстро и качественно, замечания мгновенно учтены. Рекомендую.
Ответный отзыв
19616891l
57 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Расшифровка видео в текст (транскрибация)
100% рекомендую – четкость в постановке задачи, своевременная оплата, приятная коммуникация. Буду рада возможности дальнейшего сотрудничества.
Лариса, спасибо за работу! Выполнено быстро, на уровне новичка - отличное качество, и очень приятно взаимодействовать! Спасибо, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
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