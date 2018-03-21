evgeniya_777

Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски. Требуется расшифровать видеозаписи разборов историй и переписок. Ищу несколько исполнителей. Видео лежит на ютубе, там есть автоматическая расшифровка текста как ...
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$1
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- $2Транскрибация3 исполнителяЗавершен4 года назад
- $2
Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски. Требуется расшифровать видеозаписи разборов историй и переписок. Ищу несколько исполнителей. Видео лежит на ютубе, там есть автоматическая расшифровка текста как ...Транскрибация3 исполнителяЗавершен5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
4 года назад
Удобное тз, оплата в течение часа, высокая коммуникативность.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Все оформлено очень аккуратно, рекомендую
$2
10 баллов
4 года назад
адекватный заказчик. понятная постановка задачи. на связи. оплата в срок. рекомендую
Ответный отзыв
Все сделано четко и вовремя, напоминать не приходится, адекватное общение в процессе, рекомендую однозначно.
$3
10 баллов
4 года назад
Очень адекватный и отзывчивый заказчик! Вежливо и терпеливо отвечает на возникшие вопросы. Хотелось бы со всеми заказчиками такой плодотворной работы)
Ответный отзыв
Большое спасибо за работу! Текст расшифрован внимательно, очень хорошо поняли, что можно убрать, а что оставить. И что особенно впечатлило - скорость работы, так быстро еще никто не делал)) Спасибо!
$2
10 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик, задание понятное, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ольга, спасибо за работу! Быстро и качественно, замечания мгновенно учтены. Рекомендую.
$2
10 баллов
5 лет назад
100% рекомендую – четкость в постановке задачи, своевременная оплата, приятная коммуникация. Буду рада возможности дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
Лариса, спасибо за работу! Выполнено быстро, на уровне новичка - отличное качество, и очень приятно взаимодействовать! Спасибо, буду обращаться еще!