Работа с текстами и таблицами
Работа с текстами: копирайтинг, рерайтинг, корректировка, расшифровка аудио в текст, работа с таблицами
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Экран под ванну: из чего сделать?107 просмотров
- Двери без наличников: преимущества101 просмотр
- Цветовое оформление кухни104 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Все сделано четко и вовремя, напоминать не приходится, адекватное общение в процессе, рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
адекватный заказчик. понятная постановка задачи. на связи. оплата в срок. рекомендую
$7
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Юрий подробно объяснил задачу, решал возникшие проблемы, был на связи. Оплатил в срок. Рекомендую!
$1
9 баллов
5 лет назад
Все сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Задание дано корректно, оплачено вовремя. Заказчика рекомендую