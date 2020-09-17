KatyaDem

Екатерина KatyaDem

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работа с текстами и таблицами

Работа с текстами: копирайтинг, рерайтинг, корректировка, расшифровка аудио в текст, работа с таблицами

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

evgeniya_777
Федорова 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Транскрибация (расшифровка видео в текст)
Все сделано четко и вовремя, напоминать не приходится, адекватное общение в процессе, рекомендую однозначно.
адекватный заказчик. понятная постановка задачи. на связи. оплата в срок. рекомендую
Ответный отзыв
ay232
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Проверка изображений брендов на сайте (50 копеек / бренд)
Рекомендую.
Юрий подробно объяснил задачу, решал возникшие проблемы, был на связи. Оплатил в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
n2lega
Денис 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
9 баллов
5 лет назад
Текст для листовок
Все сделано быстро и качественно
Задание дано корректно, оплачено вовремя. Заказчика рекомендую
Ответный отзыв