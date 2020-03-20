продвижение страниц инсто , контакт, Фб, создание Конала на ютюб
Собрать базу блогеров с тематикой сад-огород
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать базу блогеров (ВК, Инстаграм, Фейсбук,Одноклассники) с тематикой сад-огород, а также выращивание цветов.
Количество 50-100 шт.
Критерий по подписчикам > 1 тыс.
Ожидается таблица с именем, ссылкой, платформой, количеством подписчков, кратким описанием
Срок 1-2 дня.
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