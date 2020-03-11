Настроить таргет вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт21 заявка256 просмотров
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Нужно настроить таргет рекламу вконтакте.

Тематика: продажа футболок с принтом. Локация: тест на определенном городе, далее вся Россия.

Если есть возможность настроить инстаграм рекламу - пишите, тоже рассмотрим.

Указывайте стоимость и сроки настройки.

4 года назад
yamax1840
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад