Продвижение страниц

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

продвижение страниц инсто , контакт, Фб,

создание Конала на ютюб

4 года назад
guest_15839592772881
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$200
5 дней
  • Похожие заказы

  • Канал трафика,

    Мы небольшая студия VR игр, сейчас работаем над новыми играми и пока идет процесс разработки хотим попробовать разные рекламные каналы на тех играх что уже есть. Они продаются в Steam. К сожалению Steam не предоставляет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить таргет вк

    Нужно настроить таргет рекламу вконтакте. Тематика: продажа футболок с принтом. Локация: тест на определенном городе, далее вся Россия. Если есть возможность настроить инстаграм рекламу - пишите, тоже рассмотрим. Указывайте стоимость и сроки настройки.

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • SMM Форекс трафик

    Требуются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с предыдущим опытом работы с форекс/бинарные опционы! Спасибо за экономия нашего и вашего времени Генерация трафика через Facebook, Youtube, Messengers (Telegram, WhatsApp, Messenger). Тематика форекс- обучение/cсигналы/ стратегии/ робот. Необходимо понимания ниши и знания путей обхода бана на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание и настройка рекламной кампании в Facebook и Vkontakte

    $150

    [b]Важны [/b]опыт работы в серых нишах; наличие успешных кейсов; умение сегментировать целевую аудиторию; опыт работы с парсерами. [b]Нужно[/b] заняться привлечением целевого трафика из социальных сетей и аналитикой и оптимизацией рекламного размещения для достижения целевых показателей, продвижением ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение Instagram-канала!

    Здравствуйте, необходимо с 0 поднять канал и получить живые лиды белыми путями в instagram, тематика- видеодизайн. Предлагайте вашу стратегию, ориентировочный выхлоп и бюджет.

    Социальные сети (SMM и SMO)24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти 100 групп психологов вк

    Требуется найти 100 групп авторов по психологии отношений, которые ведут свою группу-блог вк. Типа Милы Левчук, Вероники Степановой, Юлии Ланске, Марины Комиссаровой, Алуники Добровольской, Ярослава Самойлова, Дениса Байгужина, Вадима Куркина итд. Только психология, БЕЗ эзотерики, астрологии, вед ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу добросовестного маркетолога

    Мне нужен человек, не фирма, для помощи в создании Инстаграм промо стратегий, рекламы, раскрутки, для его монетизации.  Также я заканчиваю сайт и хотела бы заняться его браузерным продвижением.  Мне нужен человек, который подойдет к заданию с душой. Моя ...

    Социальные сети (SMM и SMO)25 заявок
    Закрыт
    4 года назад