Канал трафика,

Мы небольшая студия VR игр, сейчас работаем над новыми играми и пока идет процесс разработки хотим попробовать разные рекламные каналы на тех играх что уже есть. Они продаются в Steam. К сожалению Steam не предоставляет никаких инструментов аналитики по каналам трафика, так что конверсии и продажи придется считать в ручную, мы готовы с этим помочь. Основная задача понять какой канал лучше работает и работает ли он вообще. Для нас это своего рода эксперимент и проверка гипотез. Задача не из простых, т.к сегмент узкий. Рынок в основном США. (добавьте в конце "$", что бы мы поняли что вы не бот)