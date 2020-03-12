Интернет маркетинг в Китае

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок208 просмотров
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Продвижение услуг компании www.siberiamhub.com в Китайском интернете

- создание официальных групп, страниц

- настроить и наполнить страницу релевантным контентом

- обработка входящих запросов и комментариев подписчиков

- публикации на форумах 

- размещение продающих статьи на релевантных веб-ресурсах

- размещение баннерной рекламы

примерный план во вложении

4 года назад
guest_15833197788348
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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