Нужно привлечь в группу вконтакте 1000 человек до 1 апреля

Нужно привлечь в группу вконтакте 500 человек до 1 апреля. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей (каждого подписчика проверим)

Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 500 чел в день, а в течение 4-5и недель — по 30 чел в день, но не более 40 за день.

Жду Ваших предложений.

Направление: климатическая техника

Обязательное требование к подписчикам:

- Красноярск

- от 21 года