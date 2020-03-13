Требуется заливщик рекламы Facebook

Требуется заливщик рекламы в таргете Facebook.

Оплата: 70р за каждый запущенный РК (рекламный кабинет), 90р – если нужно подготовить домен + 10% с суммы прихода (именно с прихода, а не с прибыли) в статистику партнерской программы. Запуск одного РК занимает около 15-20 минут. Все данные для заполнения рекламы будут указаны в таблице. Также прилагается подробная инструкция.

Обязательные требования

- Опыт работы с рекламой Facebook

- Опыт работы с партнерскими программами

- Минимальные знания FTP

- Внимательность и исполнительность