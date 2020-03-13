Требуется заливщик рекламы Facebook

Facebook блокирует упоминания нашего сайта и корпоративные электронные адреса при упоминании в личных сообщениях, а также не получается запустить рекламу. Никакой нелегальной активности с нашей стороны не было, причин ситуации не понимаем. Хотим обратиться за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется заливщик рекламы в таргете Facebook.
Оплата: 70р за каждый запущенный РК (рекламный кабинет), 90р – если нужно подготовить домен + 10% с суммы прихода (именно с прихода, а не с прибыли) в статистику партнерской программы. Запуск одного РК занимает около 15-20 минут. Все данные для заполнения рекламы будут указаны в таблице. Также прилагается подробная инструкция.
Обязательные требования
- Опыт работы с рекламой Facebook
- Опыт работы с партнерскими программами
- Минимальные знания FTP
- Внимательность и исполнительность
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