Размещение информации на отраслевых досках объявлений РФ

$20
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок289 просмотров
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Товар относится к категории B2B.нужно разместить объявления с предложением определенной категории промышленного оборудования на бесплатных досках обьявлений России (20-25 досок). Доски объявлений в других странах не интересуют. Это специализированные доски объявлений, их смотрят специалисты ряда отраслей, предприниматели, в общем все кто хочет купить оборудование для производства. 5-6 сайтов подскажем мы, остальные нужно найти (список подобранных досок нужно согласовать с нами). Текст объявления и фотофайлы предоставляем.

4 года назад
guest_15839471662186
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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