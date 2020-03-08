Размещение информации на отраслевых досках объявлений РФ

Товар относится к категории B2B.нужно разместить объявления с предложением определенной категории промышленного оборудования на бесплатных досках обьявлений России (20-25 досок). Доски объявлений в других странах не интересуют. Это специализированные доски объявлений, их смотрят специалисты ряда отраслей, предприниматели, в общем все кто хочет купить оборудование для производства. 5-6 сайтов подскажем мы, остальные нужно найти (список подобранных досок нужно согласовать с нами). Текст объявления и фотофайлы предоставляем.