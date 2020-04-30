Заполнить атрибуты товаров на сайт в Экселе

Нужно заполнить атрибуты товаров, вставить их в краткое описание и расставить предложения из описания в нужную структуру. Всего около 200 товаров.

Примеры как нужно сделать будут в файле, для каждой категории помечены те атрибуты, которые нужно заполнить.

Вот подробное описание и примеры:

https://docs.google.com/document/d/1FBv1yer_79fG1Sf12TNtH-ovFQrA7THGQG4xwiZuo8w/edit?usp=sharing