Заполнить атрибуты товаров на сайт в Экселе

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок424 просмотра
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Нужно заполнить атрибуты товаров, вставить их в краткое описание и расставить предложения из описания в нужную структуру. Всего около 200 товаров.

Примеры как нужно сделать будут в файле, для каждой категории помечены те атрибуты, которые нужно заполнить.

Вот подробное описание и примеры:

https://docs.google.com/document/d/1FBv1yer_79fG1Sf12TNtH-ovFQrA7THGQG4xwiZuo8w/edit?usp=sharing

4 года назад
Bykov_b
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$25
4 дня
WMZ
Отлично сделали работу по наполнению, все четко по ТЗ. И комфортно работать.
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