Bykov_b

Богдан Быков Bykov_b

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Maryna1991
Марина 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 отзывов
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт описаний товаров
Богдан понятно ставит задачи, хорошо объясняет, на что исполнителю обратить внимание, коммуникация отличная, очень корректный, вежливый, оплата мгновенная. Очень рада, что представилась возможность снова сотрудничать. Рекомендую однозначно.
lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Заполнить атрибуты товаров на сайт в Экселе
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!!! Всегда на связи, быстрая проверка и мгновенная оплата.
Отлично сделали работу по наполнению, все четко по ТЗ. И комфортно работать.
Ответный отзыв
Maryna1991
Марина 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 отзывов
$43
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт на товары
Приятный заказчик, понятно поставил задачу, помогает в выполнении, оплатил быстро. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Марина отлично справилась с задачей. Сразу вникла в суть работы, адекватно реагирует на правки и сразу вносит их. Приятна в общении. Работой доволен.
Ответный отзыв
Irinka_2019
Ирина 
41 год
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$18
9 баллов
6 лет назад
Нужно сделать рерайт описаний для 100 товаров, ниша с/х
Четко поставленное ТЗ, консультация и советы в ходе работы. Рекомендую!
Спасибо большое за сотрудничество! Отличная работа!
Ответный отзыв
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать крутой продающий пост
Интереснейшая задача, отличный клиент! Всем рекомендуем.
Прекрасная и детально сделанная работа! И сделали раньше обещанного времени! Спасибо!
Ответный отзыв