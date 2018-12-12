Нужен рерайт 84 товаров семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста дам, срок неделя.
- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужен рерайт 100 товаров семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста дам, срок неделя.Закрыт5 лет назад
Нужно заполнить атрибуты товаров, вставить их в краткое описание и расставить предложения из описания в нужную структуру. Всего около 200 товаров. Примеры как нужно сделать будут в файле, для каждой категории помечены те атрибуты, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $43
Нужен рерайт 100 товаров семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста дам, срок неделя.Завершен5 лет назад
Есть скрипт, который должен выгружать данные из CRM в Google BigQuery по API.Установил на хостинге, добавил в CRM, но он в BigQuery ничего не выгружает. Нужна помощь запустить его.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $23
Нужно сделать рерайт описаний 121 товара семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста прикрепил к заданию, срок 10 дней.Рерайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужен отчет в Power BI, в котором будет график с несколькими линиями, таблица и фильтры по по дате, категориями (Схему прикреплю ниже) Данные будут получаться из Google Таблиц, ниже ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lNtDaIgEPpXykyfKYIbPuoi02jcNvWMEIKd3XwTruIM/edit?usp=sharingБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
Нужно организовать выгрузку данных из CRM Мегаплан в SQL Google BigQuery по API. Всего будет 3 таблицы (2 табл по Сделкам и 1 табл по Клиентам), API открытый у обоих сервисов. Файл Excel с таблицами ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно чтобы все поля, которые есть в Мегаплане могли выгружаться в Google BigQuery по API в табличном виде. Особенно важна информация из Сделок и Клиентов. Таблицы по продажам и клиентам. Если есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно чтобы все поля, которые есть в Мегаплане могли выгружаться в Microsoft Power BI по API для построения отчетов. Особенно важна информация из Сделок и Клиентов. Если есть какие-то альтернативные варианты решения выгрузки информации из Мегаплан, то полная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $18
Сделать рерайт описаний для 100 товаров, ниша с/хРерайтинг23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $18
Нужен рерайт 100 товаров семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста дам, срок неделя.Завершен6 лет назад
- $5
Написать огненный продающий пост для Instagram до 1500 сим. с призывами к действию, УТП, чтобы он был лаконичным, цепляющим, указывал на проблему и ее решение и конвертировал в заявку Смыслы и весь нужный материал предоставлю ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать короткие, изящные и вкусные описания для декора для дома, 7 постовКопирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть наброски текста, нужно его красиво оформить и сделать продающим. Текст про качества семян томата, сфера сельское хозяйства. Нужен человек, который разбирается в данной тематике и может добавить ключевые моменты в текст. Всю информацию ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно сделать описание товаров для дома лаконичное, красивое, чтобы людей погрузить атмосферу уюта и ещё заголовки для сайта. Сможете сделать?Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад