Установить и запустить API скрипт

Веб-программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
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Есть скрипт, который должен выгружать данные из CRM в Google BigQuery по API.Установил на хостинге, добавил в CRM, но он в BigQuery ничего не выгружает. Нужна помощь запустить его.

5 лет назад
Bykov_b
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад