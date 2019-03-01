Есть 8 сайтов-тестов, на каждом нужно: 1. Скачать страницу себе со всеми скриптами, изображениями и т.д. 2. Очистить от лишних скриптов (аналитика, пуш уведомления, ссылки на сторонние сайты, непонятно что делающие js скрипты и т.д.) 3. Поменять тексты ...
Изменить JS скрипт / 3D анимация (TypeScript + библиотека Three.js)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пример скрипта, который создает двигающиеся и падающие объекты по действию пользователя.
На них наложена текстура - надо будет расширить количество картинок, которые накладывать на анимированные объекты.
затем изменить движение сцены. Точнее сейчас сцена двигается после какого либо действия - а необходимо сделать статичную сцену.
И затем преобразовать в нативный JS, чтобы я мог подключить этот скрипт на сайте и завязать с jQuery - хочу запускать эту анимацию по нажатия на кнопку.
Более подробное ТЗ скину в лс тем, кто готов выполнить.
Пишите ориентировочную стоимость и есть ли опыт работы с библиотекой Three.js
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