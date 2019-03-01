Изменить JS скрипт / 3D анимация (TypeScript + библиотека Three.js)

Есть пример скрипта, который создает двигающиеся и падающие объекты по действию пользователя.

На них наложена текстура - надо будет расширить количество картинок, которые накладывать на анимированные объекты.

затем изменить движение сцены. Точнее сейчас сцена двигается после какого либо действия - а необходимо сделать статичную сцену.

И затем преобразовать в нативный JS, чтобы я мог подключить этот скрипт на сайте и завязать с jQuery - хочу запускать эту анимацию по нажатия на кнопку.

Более подробное ТЗ скину в лс тем, кто готов выполнить.

Пишите ориентировочную стоимость и есть ли опыт работы с библиотекой Three.js