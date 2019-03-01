http://ooomegam aster.ru/ сайт. при добавлении товара в корзину под устройствами айфон ничего не происходит. Под другими устройствами и на компе все отлично. Сайт на joomla 2.5 virtuemart 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть задача, сделать адаптивный шаблон под прайс дивами. Сейчас прайс сделан таблицами: http://stomat.cw99348.tmweb.ru/price
функционал сделать такой же, как сейчас (сворачивание - разворачивание)
Целиком прайс сами заполним.
Если возьметесь - срок и цена?
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