Сделать адаптивный шаблон

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Добрый день. Есть задача, сделать адаптивный шаблон под прайс дивами. Сейчас прайс сделан таблицами: http://stomat.cw99348.tmweb.ru/price

функционал сделать такой же, как сейчас (сворачивание - разворачивание)

Целиком прайс сами заполним.

Если возьметесь - срок и цена? 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад