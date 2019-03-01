Нужен php скрипт для генерации html файлов

$75
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок159 просмотров
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Есть шаблон с проставленными тегами вывода тайтла, контента, меню и т.д., есть csv с контентом окруженным соответствующими тегами.

Нужно сделать генерацию файлов сайта по расписанию + несколько разных

фич. Скрипт не простой, не халява. Подробности по запросу.

PHPHTML
5 лет назад
cscope
Михаил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад