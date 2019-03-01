Требуется Wordpress разработчик

Убрать обратный отсчёт, баннер и в корзине. Желательно сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать формы для добавления CPT подписчиками через front сайта. Так же вывести список "моих постов" для подписчиков. В общем дописать доску объявлений, не используя back-end wordpress'а
Сайт готов, но реализовано через back-end
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