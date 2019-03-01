Требуется Wordpress разработчик

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Требуется разработать формы для добавления CPT подписчиками через front сайта. Так же вывести список "моих постов" для подписчиков. В общем дописать доску объявлений, не используя back-end wordpress'а 

Сайт готов, но реализовано через back-end

WordPress
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва