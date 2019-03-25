Допилить сайт на WordPress

Веб-программированиеЗавершен6 заявок197 просмотров
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Есть каталог товаров, необходимо: 

сделать подгрузку товаров на Ajax при нажатии кнопки (бесконечная страница),

сделать сортировку товаров по цене, популярности и т.д., 

сделать вывод новинок, зависящий от категории (чтобы показывались новинки выбранной категории)

сделать вывод товаров 

добавить вывод доп. полей после листинга товара.

Важно: сайт не на Woocommerce, поэтому стандартными плагинами задача не решается, прйдется кодить )) 

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
584
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$250
7 дней
Все супер. Адекватный подход, соблюдение сроков.
Все отлично! Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую.