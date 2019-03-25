Допилить сайт на WordPress

Модуль оплаты https://help.unitpay.ru/article/76-joomshopping-4-joomla-3 При установке модуль оплаты не появляется в админке. Задача: найти проблему и настроить оплату. Цена / Срок? Безопасная сделка или пост оплата ЯД!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть каталог товаров, необходимо:
сделать подгрузку товаров на Ajax при нажатии кнопки (бесконечная страница),
сделать сортировку товаров по цене, популярности и т.д.,
сделать вывод новинок, зависящий от категории (чтобы показывались новинки выбранной категории)
сделать вывод товаров
добавить вывод доп. полей после листинга товара.
Важно: сайт не на Woocommerce, поэтому стандартными плагинами задача не решается, прйдется кодить ))
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