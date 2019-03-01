Разобраться почему cloudflare блокирует запросы моего скрипта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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имеется скрипт который написан на питоне django 

работает он следующим образом- он тянет страницы с другого сайта и отдает ее посетителю на моем сайте 

так вот скрипт ранее работал без нареканий 

а теперь cloudflare того сайта с которого мой скрипт тянет информацию начал блокировать прокси моего скрипта, вообщем теперь не подключиться к данному сайту через мой скрипт т.к происходит бан прокси через пару минут 

1.требуется разобраться по какому правилу их cloudflare блокирует мои запросы и прокси и переделать подключение 

2.нужно разобраться в подключении и понять использует ли бот свой юзер агент при стягивании страниц с другого сайта или пользуется юзер агентом посетителя! 

или же вариант что они просто блокируют определенный диапазон прокси 

система установлена ubantu 16.04 на линуксе

5 лет назад
guest_15496437887526
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад