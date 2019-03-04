Надо поправить парсер

Добрый день, надо поправить плагин - парсер, на сайте откуда парсится видео сменился embed и урл.Поэтому не могу загружать видео. Надо исправить что бы работало. Делов на пять минут + 10 минут объяснения что и как. Все покажу где что находиться.Тематика 18 +. Сайт на joomla