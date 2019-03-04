Надо поправить парсер

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки159 просмотров
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Добрый день, надо поправить плагин - парсер, на сайте откуда парсится видео сменился embed  и урл.Поэтому не могу загружать видео.  Надо исправить что бы работало. Делов на пять минут + 10 минут объяснения что и как. Все покажу где что находиться.Тематика 18 +. Сайт на joomla

5 лет назад
onix700
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
Сделал быстро.Рекомендую
Отличный человек и заказчик, не компосирует мозги ! Оплата во время )