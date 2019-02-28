Доработка сайта на Yii2 PHP

Нужен ответственный человек для доработки сайта на Yii2 PHP и дальнейшего его администрирования. Очень важна Ваша контактность и общие советы по сайту! ТЗ отправлю в личные сообщения. Есть мелочи, например, исправить ошибку в слове, подправить язык отображения комментариев, исправить баги и т.д. И более крупные задачи: подключить платежную систему, добавить новые значения и типы услуг и т.д.