Доработка сайта на Yii2 PHP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Нужен ответственный человек для доработки сайта на Yii2 PHP и дальнейшего его администрирования. Очень важна Ваша контактность и общие советы по сайту! ТЗ отправлю в личные сообщения. Есть мелочи, например, исправить ошибку в слове, подправить язык отображения комментариев, исправить баги и т.д. И более крупные задачи: подключить платежную систему, добавить новые значения и типы услуг и т.д.

PHP
5 лет назад
RomanMak
Роман 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад