Доработка калькулятора на МОДКс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Нужно дописать калькулятор в интернет-магазине на Модксе. ТЗ подробное, из двух частей. Сначала нужно выполнить первую часть, после короткого периода будем делать вторую часть.  

Время выполнения имеет значение. Бюджет предлагайте. 

5 лет назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов