Доработка калькулятора на МОДКс

Здравствуйте, пару лет назад сделали сайт. На ноутбуках он отображается отлично и на компьютерах. Но на мобильных и планшетах криво. Можно ли сделать так, чтоб сайт на компьютере отображался без изменений 1:1, а на мобильном устройстве ...