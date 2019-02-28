Изменения и доработки на сайте

Список изменений и доработок вы можете прочитать в тех.задании.

Там же есть видео, в котором я детально рассказываю, что я хотел бы видеть. Оно адресовано программисту, с которым я работал. Но он сейчас недоступен. Поэтому обращаюсь ко всем, кто знает, что нужно сделать.