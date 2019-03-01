Front-end 1 страницы google maps api

Всем доброе время суток.

Исспользуем Vuetify(vue2) + google maps api

Требуется написать components или views, так что бы в дальнейшем удобно было встраивать в проект, так же нужно закоментировать для того что бы, в случае необходимости мог добавить дополнительные поля.

Все должно быть оформленно в material design по этому собственно и используем vuetify.

Суть задание такова, нужно принимать json фаил из которого будут проставлятся маркерa на карту, json фаил предположительно будет формироватся из файла stops.txt(gtfs), при клике на маркер мы видим информацию об остановке, пример можно увидить на google maps, данные естественно берем из нашего json файла.

Так же нужно добавить возможность добавлять остановку на карту, пример того как я это вижу на картинке ниже, данные формируются так же в json фаил(так же должны отправляется координаты маркера, который мы сохраняем) и отправляются на сервер.

Пожалуйста указывайте ваш скайп/телеграмм, сроки и стоимость.

Если есть предложения исспользования альтернативы google maps, welcome:)