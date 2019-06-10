Обработка клика на метку в Yandex Maps Api

Веб-программированиеЗавершен2 заявки236 просмотров
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Есть вот такая страница: http://shyla.ru/tmap2.html

Там стоит метка, которая берётся из json. Таких меток может быть несколько.

Задача: Надо сделать, чтобы при клике на эту метку выдавался alert("Нажата метка ID");

5 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
5 лет назад
$7
1 день
WMZ
Исполнитель попытался сделать эту задачу, частично это ему удалось.
Было интересно. И договориться с человеком можно.
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