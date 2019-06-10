Обработка клика на метку в Yandex Maps Api

Всем доброе время суток. Исспользуем Vuetify(vue2) + google maps api Требуется написать components или views, так что бы в дальнейшем удобно было встраивать в проект, так же нужно закоментировать для того что бы, в случае необходимости мог добавить ...
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Есть вот такая страница: http://shyla.ru/tmap2.html
Там стоит метка, которая берётся из json. Таких меток может быть несколько.
Задача: Надо сделать, чтобы при клике на эту метку выдавался alert("Нажата метка ID");
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