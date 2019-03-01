Работы с сайтом на dle (удаление внешних ссылок, редирект и другое)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно устранить ошибки и недочеты на сайте: 

- Прописать заголовок для страницы, 

- Поправить микроразметку 

- Настройка ошибки 404 или редиректа на странице 

- Адаптация страницы для iphone 5s 

- Удаление внешних ссылок 

- Исправить ошибки по валидатору 

- Исправить ошибку в исходном коде (видна через браузер Mozilla) 

Заинтересованным могу выслать подробное ТЗ, чтобы оценить стоимость работы за каждый пункт. Пишите ваш телеграмм.

5 лет назад
k9267
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад