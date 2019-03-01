Оптимизировать сайт

ТЗ в приложении + пример таблицы с данными. Желательно использовать phpGrid (phpgrid точка com - скрипт есть с лицензией, использовали под аналогичную задачу) - то будет примерно как на скриншотах (скриншоты от аналогичного скрипта для понятия как это должно ...