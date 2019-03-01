Оптимизировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оптимизировать сайт https://docs.google.com/document/d/1BAtTk5Oi7MVZKIvFFLDAiaKh_X6aFHGg4Smpee0g3Ng/edit?usp=sharing

От вас сроки и бюджет 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад