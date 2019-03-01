Исправить ошибки в сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Пропал маничат с сайта. Скрипт в header есть. Но на сайте не отабражает. Скрипт рабочий проверял на другом сайте. Нужно исправить. Сколько может стоить такая работа? 

5 лет назад
grishkoffilmpro
Григорий 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад