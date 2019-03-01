Исправить ошибки в сайте

Список ошибок со скриншотами во вложении. В ответе укажите стоимость и срок исправления по каждому пункту.
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Пропал маничат с сайта. Скрипт в header есть. Но на сайте не отабражает. Скрипт рабочий проверял на другом сайте. Нужно исправить. Сколько может стоить такая работа?
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