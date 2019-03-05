Редактирование 8-ми небольших сайтов

Веб-программированиеЗавершен7 заявок411 просмотров
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Есть 8 сайтов-тестов, на каждом нужно:

1. Скачать страницу себе со всеми скриптами, изображениями и т.д.

2. Очистить от лишних скриптов (аналитика, пуш уведомления, ссылки на сторонние сайты, непонятно что делающие js скрипты и т.д.)

3. Поменять тексты (файл предоставим)

4. Поменять изображения (предоставим)

5. Поменять все исходящие ссылки на https://aiwebmanager.com/click.php?lp=1

6. Проверить, что всё нажимается, работает, переходит и т.д.

7. Отдать архивом готовые странички

5 лет назад
ne_anastasia
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$30
1 день
Хороший специалист, все было выполнено раньше заявленного срока и качественно.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.