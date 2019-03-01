Парсер для одной странички

Сделать нужно завтра

Нужно написать консольный скрипт на php который будет принимать на вход url адрес и парсить данные со страницы, адрес которой передается.

Пример страницы: sharlize.ru/nochnye-sorochki-optom/414/

Нужно собрать следующие данные

Название

Артикул

Цена

Состав

Описание

Цвета и размеры в виде массива где ключ - это цвет, а значение - перечисление размеров, доступных для данного цвета.

Например, для страницы из примера это будет

['Коралл']

Обратите внимание, что размеры в наличии могут быть не по порядку, например только '42, 48'

Результат просто собирать в массив и выполнять print_r для него.