PHP массив цветов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Нужно сделать на PHP массив цветов, около 50 различных оттенков, чтобы среди них не было 2 очень похожих, которые трудно отличить.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад