Нужен парсер для считывания инфы с онлайн справочника с записью данных в базу MySQL для дальнейшей работы с данными.
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Нужно сделать на PHP массив цветов, около 50 различных оттенков, чтобы среди них не было 2 очень похожих, которые трудно отличить.
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