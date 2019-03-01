Знаток плагинов Wordpress WP All Export и WP All Import

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Ищу человека, который разбирается в плагине WP All Export и способен реализовывать нестандартные варианты экспорта товаров из WooCommerce с помощью php функций.  

В данный момент необходимом доработать выгрузку в Яндекс Маркет. Также необходимы периодические консультации на платной основе в дальнейшем. Знание WP All Import приветствуются.

WordPress
5 лет назад
Kopa
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад