Парсер

Веб-программированиеЗавершен19 заявок237 просмотров
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Нужен парсер для считывания инфы с онлайн справочника с записью данных в базу MySQL для дальнейшей работы с данными.

5 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
programbog
Никита 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
5 лет назад
$100
12 дней
Справился! Рекомендую к сотрудничеству.
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