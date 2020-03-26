Скопировать отзывы с сайта

Необходимо наполнить 8 разделов сайтов. Общее количество товаров - 52, с учётом модификаций - 206. Ссылку на сайт и материалы для наполнения скину в личное сообщение. Цену рассмотрю.
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Пример: Дан отзыв в формате
OCT 15, 2019
Amazing Chair!
I love it. I'm 6'0" 255lbs. It may be overkill, but I hate chairs that start to lean or lose comfort after a short time. I figured if I go for overbuilt then I won't see those issues. So far I was right. The lumbar pillow is stiff at first. Don't give up on it. It gets comfortable after a few weeks. I think a softer material for it might have helped, but then it wouldn't look right or last as long.
Необходимо разнести его по столбцам "Дата", "Заголовок", "Имя", "Комментарий" в Excel.
Количество отзывов - около 500, работа может быть постоянной. От вас цена за копирование одного отзыва.
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