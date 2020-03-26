Скопировать отзывы с сайта

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eb_3110

OCT 15, 2019

Amazing Chair!

I love it. I'm 6'0" 255lbs. It may be overkill, but I hate chairs that start to lean or lose comfort after a short time. I figured if I go for overbuilt then I won't see those issues. So far I was right. The lumbar pillow is stiff at first. Don't give up on it. It gets comfortable after a few weeks. I think a softer material for it might have helped, but then it wouldn't look right or last as long.

Необходимо разнести его по столбцам "Дата", "Заголовок", "Имя", "Комментарий" в Excel.

Количество отзывов - около 500, работа может быть постоянной. От вас цена за копирование одного отзыва.

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4 года назад
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
tanechka1086
Татьяна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$2
2 дня
Спасибо, Татьяна.
И вам спасибо)))
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