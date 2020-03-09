Наполнить сайт

Нужно заполнить атрибуты товаров, вставить их в краткое описание и расставить предложения из описания в нужную структуру. Всего около 200 товаров. Примеры как нужно сделать будут в файле, для каждой категории помечены те атрибуты, которые нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить 8 разделов сайтов.
Общее количество товаров - 52, с учётом модификаций - 206.
Ссылку на сайт и материалы для наполнения скину в личное сообщение.
Цену рассмотрю.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть страницы на Тильде, но нужно, чтобы раскрывались по ссылке для полного описания мероприятияНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Товар относится к категории B2B.нужно разместить объявления с предложением определенной категории промышленного оборудования на бесплатных досках обьявлений России (20-25 досок). Доски объявлений в других странах не интересуют. Это специализированные доски объявлений, их смотрят специалисты ряда ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Нужно разместить вакансии на определенных сайтах, список предоставим. Оплата 15000 рублей. Можно без опыта[url=https://www.weblancer.net/projects/podbor-personala-hr-91/razovaya-rabota-po-razmesheniyu-vakansij-1008203/?utm_campaign=email_list&utm_source=Email&utm_medium=job_closed#]Скрыть[/url][list=1][*][/list]Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Для крупного развлекательного сайта необходим помощник для публикации материала на сайте. Несложная и рутинная работа, котораяя заключается в следующем: полученный материал от редактора оформить по инструкции и опубликовать на сайте (самописный движок, не вордпресс!) Оформление визуальное, техническое ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Ниша: детская спортивная одежда На фоне наша картинка товараНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
На сайте (вордпресс) в черновиках размещены 10 статей. Нужно найти тематические картинки и вставить в текст, также если будет умесно выделить фразы блоками внимания или просто выделить жирным куски текста. Метатеги вписывать не нужно (они уже ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно добавить 500 новых страниц с текстом на сайт. Движок сайт DLE. Тексты уже написаны, подробную инструкцию по добавлению, пример текста и тестовое задание вышлю желающим. Важно хотя бы минимальное знание html, так как списки и ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно 8 небольших блогов на сайт обуви и одеждыНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно создать аккаунт на сервисе Airbnb по моей ссылке и пройти полную верификацию.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад