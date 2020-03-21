Добавление товара с одного сайта в другой

Нужен человек, который будет добавлять товар с одного сайта в другой. А именно с сайта https://shop.argenta.su в https://tempo-silver.ru.

Какие поля нужно заполнять:

1) Название (заголовок) (На целую категорию нужно написать одно название, я напишу Вам, и менять только 1-2 слова, в зависимости, что там изображено).

2) артикул (просто копировать с одного сайта в другой)

3) Описание товара (тоже самое что и с названием, одно описание, я напишу Вам, но нужно менять 1-2 слова, в зависимости от изображения).

4) Ключевые слова (На всю категорию одни и те же ключевые слова, сайт автоматически копируют, нужно просто первые пару букв написать)

5) Мета-описание (На всю категорию одно и то же мета-описание, нужно просто первые пару букв написать)

6) Цена (просто копировать с одного сайта в другой)

7) Характеристики (вес, длина, либо диаметр)

8) Указывать, кому подходит данный товар

Вот пример:

сайт с которого набор брать информацию - https://shop.argenta.su/detskoe-serebro/detskaya-serebryanaya-pogremushka/serebryanaya-pogremushka-medved--shar/

Сайт в который нужно добавить материал - https://tempo-silver.ru/catalog/posuda/detskoe-serebro/detskie-pogremushki/2942_pogremushka-serebryanaya-v-vide-shara-medvezhonok

Пишите пожалуйста цену за добавление 1 товара.