Доработка сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки150 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать некоторые изменения сайта.

Вставить картинку на главную страницу с минимальной потерей скорости работы сайта ( картинка сделана в фотошопе, в формате PDF) На картинке будет легкая анимация.

Для специалиста ничего сложного

6 лет назад
sintez76
48 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$11
1 день
Escrow
Замечательный исполнитель! Делает все очень быстро и качественно! Всегда на связи, не задает непонятных вопросов! Отличное общение! Рекомендую Андрея как специалиста высокого уровня!
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи.

Заявки фрилансеров

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад