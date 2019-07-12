Есть премиум тема на Wordpress у которой несколько вариантов функционала и дизайна - для разлизных направлений бизнеса Задача обьединить 2 напрпавления в один сайт Все настроить Цена и сроки
Установить шаблон сайта на WordPress хостинг, и настроить локализацию
Я покупаю этот шаблон для WordPress: https://demo.themesharbor.com/aquene/
Мне необходимо:
- Установить его на мой хостинг.
- Русифицировать, т.е.:
-- Взять все шрифты сайта. Найти версии этих шрифтов с русской типографикой. Если русской типографики у них нет, заменить эти шрифты на шрифты с русской типографикой, максимально близкие по начертанию к исходным шрифтам.
-- Согласовать подобранные черты со мной и установить на сайт.
-- Все надписи на английском, например, "back to top", заменить на надписи на русском.
-- В ходе русификации сохранить возможность обновления версий движка сайта с официального портала WordPress, т.е. не затрагивать критический код сайта.
Кстати, для этого существует специальная "проверочная" тема для сайта - blank child theme (подробнее см. справку: https://themesharbor.com/downloads/aquene/). Она позволяет проверить, в т.ч, не затронут ли критический код темы.
-- Помочь мне разобраться с интерфейсом админки и разместить первые 5 постов, которые уже готовы.
Исполнителя я отберу по результатам выполнения простого тестового задания, которое поможет Вам упростить дальнейшее исполнение заказа:
Вам нужно сразу проверить, есть ли у этого шаблона локализация для русского языка.
Это касается, как надписей в интерфейсе на русском языке (например, "back to top"), так и наличия русской типографики для шрифтов, используемых на сайте.
Если локализация уже есть, подтвердить это любым способом:
- найти ссылку на файлы локализации в демоверсии темы https://demo.themesharbor.com/aquene/;
- запросить техподдержку ThemesHarbor и прислать скрин ответа;
- найти семейство шрифтов в коде демо-версии сайта и найти для этих шрифтов русское написание (например, на https://fonts.google.com/);
- ваш вариант.
Важно: не присылайте мне выдержку из справки для этой темы WordPress, где написано "Translation ready". Это означает, что потенциально тему можно локализовать, но не означает, что локализация уже сделана.
Если убедитесь, что локализации нет, то выбрать 3 шрифта на сайте (любых), найти максмально близкие к ним по начертанию с русской типографикой, прислать мне варианты этих шрифтов.
Результат выполнения теста, стоимость и сроки Вашей работы по выполнению заказа, присылайте мне в сообщения.
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