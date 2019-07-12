Правле шаблона Wordpress - обьединение

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок126 просмотров

Есть премиум тема на Wordpress у которой несколько вариантов функционала и дизайна - для разлизных направлений бизнеса

Задача обьединить 2 напрпавления в один сайт

Все настроить

Цена и сроки

WordPress
6 лет назад
wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров